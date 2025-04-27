Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Мобилизация юношей до 25 лет

В Минобороны отмечают, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

офицеры запаса;

лица, которые прошли срочную военную службу;

В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Заметим, что в Украине пока не рассматривают снижение мобилизационного возраста. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, парламент не будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом. Он отметил, что надо думать и о государственности, и о будущем страны. Это касается людей до 18 лет, которые будут восстанавливать Украину.