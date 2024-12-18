Партнеры настойчиво призывают Киев снизить мобилизационный возраст. Впрочем, президент Зеленский выступает против этого. Глава государства считает нужным сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Лубинца "Украинской правде".

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Целесообразна ли мобилизация с 18 лет

Уполномоченный по правам человека также относится к призыву с 18 лет негативно. Лубинец говорит, что если забрать на войну и этих молодых ребят, которые не создали семьи и не имеют детей, то у Украины не будет будущего.

Омбудсмен подчеркнул, что есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45 лет. По его словам, это – наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать.

К слову, экономические и демографические эксперты предостерегают, что снижение мобилизационного возраста может негативно повлиять на кадровый потенциал и демографическую ситуацию в стране.