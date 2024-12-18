Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Смотрите также Будет ли мобилизация 18-летних: как давит Запад, что говорит власть, военные и как повлияет на экономику

Что Зеленский думает о снижении мобилизационного возраста

Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизационный возраст остается на уровне 25 лет – так, как было раньше. Президент подтвердил, что Украина слышала от некоторых западных лидеров сигналы о снижении мобилизационного возраста.

Я считаю, что на сегодня это нечестный разговор. И я это публично и непублично лидерам говорил. Современная война она другая. Это не только про траншеи, это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны, артиллерия, дальнобойное оружие. Это авиация. Без прикрытия неба, как можно штурмовать, идти вперед? И лидеры это знают,

– указал Зеленский.

Президент назвал разговоры о снижении мобилизационного возраста политическими играми. Он отметил, что действительно, чем моложе человек, тем он физически сильнее, но для Украины важно сохранить жизнь молодежи.

"И поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного", – подчеркнул он.

Зеленский заметил, что вопрос технологичности сегодня – номер один. Гарант заметил, что сейчас не Первая мировая и это не рукопашный бой – это бой оружия, интеллекта, технологий. Президент считает, что партнеры должны давать на это разрешения, деньги, лицензии.