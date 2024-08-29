Согласно законодательству, мужчины-студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях и профессионально-технических учреждениях на дневной форме, освобождаются от мобилизации. Однако некоторые получатели высшего образования все же военнообязанны.

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Какие студенты не подлежат мобилизации

Да, право на отсрочку от мобилизации имеют:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технической, профессиональной, профессионального высшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";

научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или степень.

Кроме того, педагогические работники профессионально-технических учреждений и общеобразовательных школ не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины, если они заняты на основном месте работы не менее 0, 75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, обучающиеся на дневной или дуальной форме, нужно подтвердить этот факт соответствующими документами.

Кого из студентов могут мобилизовать

По новым правилам есть три категории студентов, которые могут быть мобилизованы. К ним относятся:

студенты, обучающиеся заочно;

те, кто получает второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню, ниже уже имеющейся (например, имеет высшее образование, а получает профильную среднюю).

Обратите внимание! Мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, имеющих статус "военнообязанный". Если мужчина не имеет этого статуса, он считается призывником в возрасте до 25 лет и не может быть призван на мобилизацию.

Однако все студенты, достигших 18 лет, согласно новому закону, должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.