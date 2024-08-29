Згідно із законодавством, чоловіки-студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних установах на денній формі, звільняються від мобілізації. Однак деякі отримувачі вищої освіти все ж таки є військовозобов'язаними.

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Які студенти не підлягають мобілізації

Так, право на відстрочку від мобілізації мають:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України "Про освіту";

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Крім того, педагогічні працівники професійно-технічних установ та загальноосвітніх шкіл не підлягають мобілізації до Збройних Сил України, якщо вони зайняті на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Студентам, аспірантам та докторантам, які навчаються на денній чи дуальній формі, необхідно підтвердити цей факт відповідними документами.

Кого зі студентів можуть мобілізувати

За новими правилами є три категорії студентів, які можуть бути мобілізовані. До них належать:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Зверніть увагу! Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають статус "військовообов'язаний". Якщо чоловік не має цього статусу, він вважається призовником до 25 років і не може бути покликаний на мобілізацію.

Проте всі студенти, які досягли 18 років, згідно з новим законом, мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.