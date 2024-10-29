Отсрочку имеют мужчины, получающие первое высшее образование и обучающиеся на дневной или дуальной форме. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на доктора юридических наук Владимира Пилипенко.

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Какие студенты могут получить повестку

Все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры также освобождаются от призыва.

Обратите внимание! Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Каждому студенту нужно подать справку из деканата в ТЦК. Иначе человек будет считаться военнообязанным и может получить повестку.

Отсрочка не предоставляется студентам, которые учатся на вечерней или заочной форме обучения, получают не первое высшее образование или образование, что ниже имеющегося. А также студентам, которые отказываются проходить общевойсковую подготовку.

Владимир Пилипенко отметил, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы без собственного согласия. Однако это не касается мужчин, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность.

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовало 311 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию – 304. Такое голосование Рада проводила уже 13-й раз.