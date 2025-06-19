Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Какие религиозные организации определили критически важными

Перечень критически важных религиозных организаций формировали на основе официально зарегистрированных в Украине по состоянию на 26 декабря 2024 года – именно тогда вступило в силу постановление, которое позволяет бронирование священников. В списке оказалось 30 148 организаций, однако во время проверки значительную часть исключили.

Начальник отдела по делам религии ГЭСС Вячеслав Горшков объяснил, что из перечня исключили все религиозные организации, зарегистрированные на временно оккупированных территориях – независимо от их конфессиональной принадлежности.

Еще один важный вопрос – попали ли в перечень критически важных церкви УПЦ МП.

Одним из критериев внесения в Перечень является то, что религиозная организация не включена в перечень религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена,

– сказал Горшков.

В то же время, по его словам, этот критерий можно применить только после того, как будет проведено исследование и эта организация официально будет признана аффилированной.

Зато есть другой критерий: в перечне могут быть только организации, устав (положение) которых не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации. А уставы большого количества религиозных организаций Украинской православной церкви утратили силу в части названия, поэтому они не могут быть внесены в этот перечень,

– пояснил начальник отдела по делам религии ГЭСС.

Известно, что в Перечень религиозных организаций попали четыре религиозные общины Русской православной старообрядческой церкви и "Религиозная община "Свято-Иоанновский монастырь" Русской православной церкви за рубежом, что в Шевченковском районе Киева.