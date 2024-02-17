В частности, надо заменить людей, которые устали на фронте физически и должны восстановиться. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает 24 Канал.

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Президент рассказал о мобилизации и ротации

Глава государства подчеркнул, что справедливый вопрос мобилизации зависит в первую очередь от ротации, ведь люди устают и им нужно восстановление.

Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо тебя кто-то другой приходит – профессиональный человек, который прошел соответствующий срок тренировок. И от этой системы зависит и мобилизация,
– объяснил Зеленский.

Президент также отметил, что вопрос ротации помогает выяснить, сколько людей находится на фронте и сколько есть сейчас в резерве для различных нужд, в частности, для оборонительной операции.

"Для контрнаступления надо иметь другое количество бригад, например. Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", – подчеркнул глава государства.

Украинский глава также сказал, что не может сказать, какое количество среди личного состава пострадавших или жертв. Но говоря, что в России слишком много людей, то надо знать, что, например, в Авдеевке количество российских солдат к украинским имело отношение как 1 к 7.

В то же время Зеленский отметил, что не хочет сравнивать потери Украины и России, ведь это трагедия – потерять даже одного человека. Однако президент подчеркнул, что наше государство не начало эту войну, а ситуация в Авдеевке лишь показала трагичность всех событий после вторжения России.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: главные тезисы

  • Владимир Зеленский, говоря о выводе украинских сил из Авдеевки, сказал, что наше государство бережет личный состав. В то же время он отметил необходимость оружия, ведь на этот раз его просто не хватило.
  • Кроме того, президент отметил, что с начала вторжения в Украину наша армия разрушила мифы о России. В частности, эти мифы касались "непобедимости" страны-агрессора, а также "слабости" Украины и стран Запада.
  • Президент также прокомментировал, какое будущее он видит для российского диктатора Владимира Путина. Зеленский отметил, что глава Кремля имеет две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников.