Известно, что на Мюнхенской конференции, являющейся ведущим форумом для обсуждения политики международной безопасности, присутствует около 50 мировых лидеров. Отметим, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были.
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Какое будущее прогнозируют Путину
По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.
У него есть только две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников, которые сейчас убивают для него,
– сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только из-за коррупции и насилия.
О чем еще заявил Зеленский: основное
- Владимир Зеленский сказал, что нет никого, для кого бы война в Европе не представляла угрозы. Это ведь война Кремля против всех правил в целом. Он заявил, что Украина пошатнула мифы, которыми Россия пыталась исказить реальность, и в которые, к сожалению, верил мир.
- По его словам, украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем вынуждать Россию отступать" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне". Он добавил, что наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает.
- Он также заявил, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий". Президент пояснил, что у России есть только одно военное преимущество на поле боя – полное обесценивание человеческой жизни и постоянные "мясные штурмы".
- Украинский лидер заявил, что решение выйти из Авдеевки максимально логично, ведь предполагает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. В то же время он отметил необходимость оружия, ведь на этот раз его просто не хватило.