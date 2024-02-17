Известно, что на Мюнхенской конференции, являющейся ведущим форумом для обсуждения политики международной безопасности, присутствует около 50 мировых лидеров. Отметим, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были.

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Какое будущее прогнозируют Путину

По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.

У него есть только две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников, которые сейчас убивают для него,

– сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только из-за коррупции и насилия.

О чем еще заявил Зеленский: основное