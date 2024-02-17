Відомо, що на Мюнхенській конференції, яка є провідним форумом для обговорення політики міжнародної безпеки, присутні близько 50 світових лідерів. Зауважимо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були.

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Яке майбутнє прогнозують Путіну

За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.

У нього є тільки дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників, які зараз вбивають для нього,

– сказав президент України на Мюнхенській конференції з безпеки.