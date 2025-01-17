Как рассказала 24 Каналу пресс-офицер 12-й бригады “Азов” Оксана Бондаренко, в определенный период времени делалось много военного контента. Идея заключалась в том, чтобы показывать как живет подразделение, рассказывать, кто такие военные, показывать их лица.

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Почему изменили концепцию

"В какой-то момент показалось, что у всей страны наступила "баннерная слепота". Фото человека-Героя в военной форме уже не вызывает тех эмоций, что раньше. Это очень печальная история", – заметила Оксана Бондаренко.

Поэтому новый подход – это попытка остановиться и напомнить о том, что все делается для того, чтобы получить действие. Главная цель – побудить гражданских людей наконец перейти к действиям, объяснить им, почему они должны присоединиться к армии.

На фото и огромное количество креативов уже не обращают такого внимания, этой кампанией мы хотели напомнить, что не бригады должны кого-то привлекать в армию. Мы не хотим заниматься рекламой. Мы хотим победить и для этого нам нужны ваши действия,

– отметила пресс-офицерка.

Прежде всего говорится о сигнале ко всей стране – наконец начать действовать. Время, чтобы подготовиться, закрыть все текущие вопросы было. Теперь надо приходить в войска и помогать бойцам, которые уже очень устали воевать столько лет.

Сталкивались ли с хейтом и непониманием

Любая бригада или человек, который становится медийной, может столкнуться с определенным негативом. Бригада "Азов" не исключение. Кому-то не нравятся рекламы, кто-то считает боевые видео слишком жестокими – все это случается.

Мне кажется, основная проблема в том, что мы часто обвиняем Россию, говорим о ИПСО, которое также есть, но несправедливо все проблемы сбрасывать только на него. Нужно понимать, что ИПСО действует так, что определенную информацию вкладывают, а дальше ее подхватывают люди,

– отметила Оксана Бондаренко.

Если бы этого не случалось, то информация не проявлялась бы столь масштабно. Сейчас украинцы очень эмоциональные, озадачены, уставшие. К сожалению, в таких условиях многие не мыслят критически и не замечают российские вбросы.

Часто журналистики не следят за информационной гигиеной, поднимают противоречивые темы. Поэтому факторов остается очень много, но главная задача неизменна – рекрутинг и помощь армии.

Надо продолжать воевать и побеждать. У нас есть цель, к которой мы идем. Я надеюсь, что люди больше присоединятся и мы избавимся от такого эмоционального напряжения в обществе. Ведь мы знаем, на чем стоит акцентировать в первую очередь,

– подытожила Оксана Бондаренко.