Пролить свет на этот вопрос помогли журналисты совместно с адвокатом фирмы "Миллер" Андреем Новаком. Они изучили реальные приговоры и рассказали о последствиях для тех, кто пытается избежать мобилизации.

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За уклонение не только административная ответственность

Прежде всего, следует понимать, что за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена единая статья. Речь идет о 336 Уголовного кодекса.

По сути, именно уклонение может быть наказано как административно, так и уголовно.

Сейчас мы не рассматриваем военные правонарушения, например самовольное оставление части, дезертирство, неисполнение приказов – там другие статьи, другой состав правонарушения, другие наказания. Уклонение от мобилизации – это уклонение военнообязанных гражданских лиц,

– отметил Андрей Новак.

Имеющиеся административные правонарушения

По словам адвоката, ими считается:

испорчение военно-учетных документов или потеря их по неосторожности (Статья 211 КУоАП), предусматривающая штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 гривны до 119 гривен);

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета.

В этом случае говорится о том, что лицо не прибыло в военкомат для уточнения учетных данных, отказалось от повестки без законных на это причин и прочее. В этом случае наказание предусмотрено статьей 210-1 КУоАП. На человека могут наложить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов – от 3400 до 5100 гривен.

Административное дело самостоятельно рассматривают руководители ТЦК и СП. Они и выносят постановление о привлечении определенного лица к ответственности. Отметим, что отменить ее можно только через суд, подав иск против ТЦК и СП.

Уголовная ответственность

Также если у вас будет несколько таких привлечений к ответственности, в дальнейшем дело за уклонение от мобилизации может быть отправлено в полицию, и вас привлекут к уголовной ответственности,

– добавляет юрист.

Следует понимать, что уголовная ответственность предусматривается в нескольких случаях, регулируемых рядом статей:

Статья 336 УК Украины (самая распространенная в военное время) – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

(самая распространенная в военное время) – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период. Статья 336-1 УК Украины – говорится об уклонении от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации;

– говорится об уклонении от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации; Статья 337 УК Украины – в этом случае речь идет об уклонении от военного учета или учебного (специального) собрания.

– в этом случае речь идет об уклонении от военного учета или учебного (специального) собрания. Статья 335 УК Украины – уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Самая распространенная статья в условиях полномасштабного вторжения – 336. Согласно ей могут посадить за решетку на срок от 3 до 5 лет. Заметим, что последний может быть заменен на испытательный срок. Такая практика очень распространена.

В этом случае испытательный термин – в народе "условный" – продлится от 6 месяцев до 3 лет. Чаще всего – от года до двух.