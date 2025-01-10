Могут ли мобилизовать полицейских в 2025 году – рассказывает 24 Канал. Напомним, что 18 мая 2024 года вступил в силу закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, который внес изменения в процесс призыва.
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Могут ли мобилизовать полицейских в Украине
В 2024 полицейские должны были перейти со специального учета на общий воинский учет, однако это не означает их автоматическую мобилизацию. Все из-за того, что для правоохранителей было введено бронирование.
Кабинет министров Украины принял решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции. В то же время те 10% полицейских, которые подлежат мобилизации, могут присоединиться к бригаде Лють или же к дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.
Стоит отметить, что бронирование от мобилизации также распространяется на:
- органы государственной власти;
- Национальное антикоррупционное бюро;
- Государственное бюро расследований;
- органы прокуратуры и суды;
- Бюро экономической безопасности;
- Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Украинское законодательство также предоставляет полномочия Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации.
Важно! Полицейские в частности имеют право требовать у мужчин в возрасте 18 – 60 лет предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющий личность.
Сотрудники полиции совместно с представителями ТЦК также могут информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК. К тому же полиция может помогать сотрудникам ТЦК и СП доставить призывника в центр комплектования.