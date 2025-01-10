Чи можуть мобілізувати поліцейських у 2025 році – розповідає 24 Канал. Нагадаємо, що 18 травня 2024 року набув чинності закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який вніс зміни до процесу призову.

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Чи можуть мобілізувати поліцейських в Україні

У 2024 поліцейські мали перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, однак це не означає їхню автоматичну мобілізацію. Все через те, що для правоохоронців було запроваджене бронювання.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Національної поліції. Водночас ті 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Лють або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Варто зазначити, що бронювання від мобілізації також поширюється на:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та суди;

Бюро економічної безпеки;

Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Українське законодавство також надає повноваження Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації.

Важливо! Поліцейські зокрема мають право вимагати в чоловіків віком 18 – 60 років пред’явити військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Співробітники поліції спільно з представниками ТЦК також можуть інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК. До того ж поліція може допомагати співробітникам ТЦК і СП доставити призовника в центр комплектування.