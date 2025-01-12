Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ начальника Львовского областного ТЦК и СП, полковника Артура Ниязова на запрос "Эспресо.Запад".

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Могут ли Свидетели Иеговы избежать мобилизации в армию

Артур Ниязов отметил, что, соответствии с украинским законодательством, альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы и имеет целью выполнение долга перед обществом.

На альтернативную службу направляются граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу и лично заявили о невозможности ее прохождения как таковой, противоречащей их религиозным убеждениям, документально или иным образом подтвердили истинность убеждений и в отношении которых приняты соответствующие решения,

– отметил начальник Львовского ОТЦК.

В то же время он пояснил, что, соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Кроме того, в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен исключительный перечень оснований, которые исключают призыв на военную службу по мобилизации. Религиозных убеждений, которые давали бы право на прохождение альтернативной (невоенной) службы, в перечне нет.

Соответственно, члены религиозных организаций, в том числе и Свидетелей Иеговы, подлежат на военную службу.

Артур Ниязов также отметил, что все без исключения должности в Вооруженных Силах Украины предусматривают выдачу личному составу оружия и его использование, в частности во время учений и прохождения базовой военной подготовки.