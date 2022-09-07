На Буковине больше уклонистов
Впрочем, есть области, где таких случаев больше всего. В частности, Буковина стала одним из лидеров по количеству заблокированных на границе каналов для "уклонистов". Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины продолжает системные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов незаконной переправки граждан в соседние страны вне официальных пунктов пропуска.
Так, с 24 февраля 2022 года по материалам Департамента 58 фигурантов уголовных производств получили подозрения, в суд направлены 9 обвинительных актов.
Как происходили "переправы"
Организаторы незаконных "схем" находили "клиентов" в социальных сетях и закрытых группах мессенджеров, где предлагали свои услуги. Они обеспечивали уклоняемых поддельными документами для беспрепятственного выезда, осуществляли их сопровождение в места пересечения и встречали по ту сторону границы.
По информации ГБР, стоимость таких услуг колебалась от 1000 до 20000 долларов.
Чаще фигуранты дела выбирали для "трансферов" Черновицкую, Львовскую и Закарпатскую области, где сотрудниками Департамента заблокировано 11, 10 и 9 каналов соответственно,
– сообщили в ГБР.
Отмечается, что за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.
В ГБР рассказали детали об уклоняющихся: видео
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