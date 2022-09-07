На Буковині найбільше ухилянтів

Втім, є області, де таких випадків найбільше. Зокрема, Буковина стала одним із лідерів за кількістю заблокованих на кордоні каналів для "ухилянтів". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України продовжує системні заходи з виявлення та перекриття каналів незаконного переправлення громадян до сусідніх країн поза офіційними пунктами пропуску.

Так, від 24 лютого 2022 року за матеріалами Департаменту 58 фігурантів кримінальних проваджень отримали підозри, до суду скеровано 9 обвинувальних актів.

Як відбувалися "переправи"

Організатори незаконних "схем" знаходили "клієнтів" у соціальних мережах та закритих групах месенджерів, де і пропонували свої послуги. Вони забезпечували ухилянтів підробними документами для безперешкодного виїзду, здійснювали їх супровід до місць перетину та зустрічали по той бік кордону.

За інформацією ДБР, вартість таких послуг коливалась від 1 000 до 20 000 доларів.

Найчастіше фігуранти справи обирали для "трансферів" Чернівецьку, Львівську та Закарпатську області, де співробітниками Департаменту заблоковано 11, 10 та 9 каналів відповідно,

– повідомили у ДБР.

Зазначається, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

В ДБР розповіли деталі про ухилянтів: відео