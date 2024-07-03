Подобные мероприятия вводят в Житомире. Об этом рассказал заместитель городского головы Олег Смаль. По его словам, если военнообязанный откажется от вручения письма, или не появится в ТЦК, то известят полицию.

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Где повестки будут присылать по почте

Олег Смаль рассказал, что городской совет будет осуществлять подобные действия совместно с территориальным центром комплектования и социальной поддержки, которые будут формировать необходимые для этого списки.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки согласно распоряжению начальника ТЦК и СП обратился в городской совет по рассылке данных повесток. Они формируют список, передают нам повестки, а мы отправляем заказным письмом военнообязанным лицам военнообязанным лицам,

– пояснил он.

По его словам, заказное письмо будет отправляться военнообязанным по месту их регистрации. В повестке указан срок, за который военнообязанный должен обратиться в центр комплектования.

"Если после этого военнообязанный отказался от вручения рекомендательного письма и не явился в ТЦК, извещается полиция. Правоохранители проводят розыск военнообязанного и доставляют его в центр комплектования", – отметил чиновник.

Как отметил заместитель городского головы, после этого на него составляется административный протокол от 17 тысяч гривен. Сейчас есть 212 повесток, которые в ближайшее время разошлют военнообязанным, но их количество будет увеличиваться.