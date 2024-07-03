Подібні заходи запроваджують у Житомирі. Про це розповів заступник міського голови Олег Смаль. За його словами, якщо військовозобов`язаний відмовиться від вручення листа, або не з`явиться до ТЦК, то сповістять поліцію.

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Де повістки надсилатимуть поштою

Олег Смаль розповів, що міська рада здійснюватиме подібні дії спільно з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, які формуватимуть необхідні для цього списки.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно з розпорядженням начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов`язаним особам,

– пояснив він.

За його словами, рекомендований лист відправлятиметься військовозобов`язаним за місцем їх реєстрації. У повістці вказаний термін, за який військовозобов`язаний повинен звернутися до центру комплектування.

"Якщо після цього військовозобов`язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з`явився до ТЦК, сповіщається поліція. Правоохоронці проводять розшук військовозобов`язаного та доставляють його до центру комплектування", – зауважив посадовець.

Як наголосив заступник міського голови, після цього на нього складається адміністративний протокол від 17 тисяч гривень. Наразі є 212 повісток, які найближчим часом розішлють військовозобов'язаним, але їхня кількість буде збільшуватися.