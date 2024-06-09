Попередньо, саме внаслідок травм, отриманих під час нападу, військовозобов'язаний і помер. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

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Що сталося у Звягельському ТЦК

Як стало відомо, 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Зазначається, що громадянин був п'яним, тому працівники військкомату ухвалили рішення відправити його додому.

Однак сам Сергій попросив залишитися в розташуванні роти охорони. Він апелював тим, що проживає сам і погано почувається через вживання алкоголю. За кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.

Зранку 29 травня у Сергія К. трапився перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною, вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного,

– розповіли у ТЦК,

Чоловік провів у лікарні 4 дні. Як розповіли у ТЦК, 2 червня до них надійшло повідомлення про смерть чоловіка. Попередньо встановлено, що травми Сергій отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги.

Вказані події зареєстровані в ЄО Звягельського РВП, відомості внесені до ЄРДР.

Що відомо про ситуацію в ТЦК