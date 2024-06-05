28 травня військовозобов’язаного Сергія К. доставили до другого відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження ВЛК. Вже наступного дня чоловіку стало погано, і його довелося госпіталізувати. Як виявилося, у нього стався епілептичний напад.

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Помер внаслідок самокаліцтва

Оскільки користувачі мережі в коментарах почали звинувачувати працівників ТЦК, у Житомирському обласному військкоматі вирішили зробити відповідне пояснення.

Там розповіли, що епілептичний напад у чоловіка був спричинений тривалим вживанням алкоголю. За словами свідків, за декілька днів до нападу військовозобов'язаний зловживав спиртним і був з ознаками легких травмувань.

Слідча група, яка прибула на місце інциденту, кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні.

Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося,

– йдеться у повідомленні Житомирського ТЦК.

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