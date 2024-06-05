28 травня військовозобов’язаного Сергія К. доставили до другого відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження ВЛК. Вже наступного дня чоловіку стало погано, і його довелося госпіталізувати. Як виявилося, у нього стався епілептичний напад.
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Помер внаслідок самокаліцтва
Оскільки користувачі мережі в коментарах почали звинувачувати працівників ТЦК, у Житомирському обласному військкоматі вирішили зробити відповідне пояснення.
Там розповіли, що епілептичний напад у чоловіка був спричинений тривалим вживанням алкоголю. За словами свідків, за декілька днів до нападу військовозобов'язаний зловживав спиртним і був з ознаками легких травмувань.
Слідча група, яка прибула на місце інциденту, кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні.
Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося,
– йдеться у повідомленні Житомирського ТЦК.
Смерті військовозобов'язаних у ТЦК: схожі випадки
- На території Закарпатського ТЦК помер військовозобов'язаний. Перед цим ВЛК визнала його придатним до військової служби. Інцидент трапився 23 травня. Чоловіку різко стало погано. Потерпілому надали домедичну допомогу та викликали "швидку". Втім, на жаль, медики констатували смерть. У ТЦК пообіцяли провести службову перевірку.
- 5 травня подібна трагедія трапилася у Кривому Розі. Там на території Саксаганського військкомату помер чоловік. Працівники ТЦК сказали, що у військовозобов'язаного стався епілептичний напад. Родичі померлого не вірять у його природну смерть. Вони вважають, що вона могла бути насильницькою. На тілі померлого були численні забої та синці.
- У Хмельницькому чоловік після проходження ВЛК. Матір вважає, що її синові не надали відповідної допомоги. У ТЦК заперечують. Мовляв, після того, як ВЛК виявила у чоловіка захворювання, його одразу ж госпіталізували, однак врятувати не вдалося.