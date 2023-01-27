Руководители предприятий могут вручать повестки своим работникам. Кроме того, на работодателей возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного. Об этом сообщили в правозащитной организации "Юридическая сотня".

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Работодатель обязан выполнить распоряжение

Если работодатель получает распоряжение от ТЦК и СП относительно оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц, а также вручить повестку о явке по вызову в военкомат,

– объяснили в "Юридической сотне".

Также в организации добавили, что порядок контроля прибытия военнообязанного не определен.

Какие еще обязанности возложены на работодателя

Работодатели обязаны:

проверять военно-учетные документы при принятии на работу, а также под подпись информировать о правилах ведения военного учета. Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета;

взять военнообязанных на персональный военный учет в течение 5 дней после трудоустройства;

в течение 7 дней уведомить ТЦК и СП о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подать по требованию сведения о них, а также посылать обновленные учетные данные;

периодически сверять учетные данные, в частности, под расписку собирать военно-учетные документы и передавать их в ТЦК и СП;

ежегодно до 1 декабря подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в ТЦК и СП;

сообщать работникам о вызовах в ТЦК и СП;

информировать ТЦК и СП о нарушителях военного учета и т.д.

Ответственность за нарушение обязательств

За нарушение обязательств работодатель несет административную ответственность. В частности, во время военного положения ему угрожает от 5100 до 8500 гривен штрафа.

Решение о наложении такого взыскания принимает руководитель территориального центра комплектования.