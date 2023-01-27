Керівники підприємств можуть вручати повістки своїм працівникам. Окрім того, на роботодавців покладається контроль за своєчасним прибуттям військовозобов'язаного. Про це повідомили у правозахисній організації "Юридична сотня".

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Роботодавець зобов'язаний виконати розпорядження

Якщо роботодавець отримує розпорядження від ТЦК та СП щодо оповіщення військовозобов'язаного про виклик, він зобов'язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб, а також вручити повістку про явку за викликом до військкомату,

– пояснили в "Юридичній сотні".

Також в організації додали, що порядок контролю щодо прибуття військовозобов'язаного не визначений.

Які ще обов'язки покладені на роботодавця

Роботодавці зобов'язані:

перевіряти військово-облікові документи під час прийняття на роботу, а також під підпис інформувати про правила ведення військового обліку. Роботодавець не має права брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі, за винятком виключених з обліку;

взяти військовозобов'язаних на персональний військовий облік упродовж 5 днів після працевлаштування;

упродовж 7 днів повідомити ТЦК та СП про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов'язаного, а також подати на вимогу відомості про них, а ще надсилати оновлені облікові дані;

періодично звіряти облікові дані, зокрема під розписку збирати військово-облікові документи та передавати їх до ТЦК та СП;

щороку до 1 грудня подавати списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, до ТЦК та СП;

повідомляти працівників про виклики до ТЦК та СП;

інформувати ТЦК та СП про порушників військового обліку тощо.

Відповідальність за порушення зобов'язань

За порушення зобов'язань роботодавець несе адміністративну відповідальність. Зокрема, під час воєнного стану йому загрожує від 5100 до 8500 гривень штрафу.

Рішення про накладення такого стягнення приймає керівник територіального центру комплектування.