Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на собственные источники в правительстве отметили, что проект этого постановления был внесен с голоса и принят на заседании Кабмина.

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Кабмин усовершенствовал процесс печати и отправки повесток по почте

В документе, который находится в распоряжении журналистов сказано, что повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела могут:

централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения.

Стоит отметить, что в случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить на нее квалифицированную электронную подпись в день.

В то же время централизованная печать повесток теперь будет осуществляться или Министерством обороны, или государственными предприятиями, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в полиграфической отрасли. Это будет осуществляться на основе соглашений, заключенных между Министерством обороны, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Напомним, что согласно новым законом о мобилизации все военнообязанные мужчины от 16 до 60 лет обязаны обновить свои данные или в приложении "Резерв +" онлайн, или офлайн в ТЦК и СП или ЦНАП до 16 июля 2024, включительно.

После этой даты представители ТЦК и СП будут иметь право отправлять повестки гражданам по почте. Эти повестки будут содержать перечень приложений и уведомления о вручении, которые будут направляться по адресу проживания или регистрации.