Повестки вручают по адресу проживания, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блок-посту, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Какая информация должна быть в повестке

По закону, на правильно оформленной повестке должно быть:

  • фамилия, имя, отчество адресата и дата рождения;
  • регистрационный номер повестки;
  • наименование районного или городского ТЦК и СП, куда нужно будет прийти призывнику;
  • цель вызова в ТЦК;
  • адрес центра комплектования, дата и время, когда адресат должен там появиться;
  • разъяснения о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки;
  • должность уполномоченного, который выдает повестку и его подпись;
  • дата выдачи повестки.

Выдавать повестки имеют право:

  • представители ТЦК и СП;
  • представители органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
  • председатели правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.

К слову, с 17 июля в Украине действуют новые правила пересечения границы для мужчин, предусматривающие проверку военно-учетных документов ГПСУ.