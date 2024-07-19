Повестки вручают по адресу проживания, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блок-посту, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Какая информация должна быть в повестке

По закону, на правильно оформленной повестке должно быть:

фамилия, имя, отчество адресата и дата рождения;

регистрационный номер повестки;

наименование районного или городского ТЦК и СП, куда нужно будет прийти призывнику;

цель вызова в ТЦК;

адрес центра комплектования, дата и время, когда адресат должен там появиться;

разъяснения о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки;

должность уполномоченного, который выдает повестку и его подпись;

дата выдачи повестки.

Выдавать повестки имеют право:

представители ТЦК и СП;

представители органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

председатели правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.

Обратите внимание! После 16 июля тем, кто не обновил свои военно-учетные данные, повестки смогут отправить по почте по месту жительства.

К слову, с 17 июля в Украине действуют новые правила пересечения границы для мужчин, предусматривающие проверку военно-учетных документов ГПСУ.