Повістки вручають за адресою проживання, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-пості, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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Яка інформація має бути в повістці
За законом, на правильно оформленій повістці має бути:
- прізвище, ім'я, по батькові адресата та дата народження;
- реєстраційний номер повістки;
- найменування районного або міського ТЦК та СП, куди потрібно буде прийти призовнику;
- мета виклику до ТЦК;
- адреса центру комплектування, дата та час, коли адресат повинен там з'явитися;
- розʼяснення про наслідки неявки і обовʼязки повідомити про причини неявки;
- посада уповноваженого, який видає повістку і його підпис;
- дата видачі повістки.
Видавати повістки мають право:
- представники ТЦК та СП;
- представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);
- керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;
- голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.
До слова, з 17 липня в Україні діють нові правила перетину кордону для чоловіків, що передбачають перевірку військово-облікових документів ДПСУ.