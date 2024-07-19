Повістки вручають за адресою проживання, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-пості, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Яка інформація має бути в повістці

За законом, на правильно оформленій повістці має бути:

прізвище, ім'я, по батькові адресата та дата народження;

реєстраційний номер повістки;

найменування районного або міського ТЦК та СП, куди потрібно буде прийти призовнику;

мета виклику до ТЦК;

адреса центру комплектування, дата та час, коли адресат повинен там з'явитися;

розʼяснення про наслідки неявки і обовʼязки повідомити про причини неявки;

посада уповноваженого, який видає повістку і його підпис;

дата видачі повістки.

Видавати повістки мають право:

представники ТЦК та СП;

представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.

Зверніть увагу! Після 16 липня тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, повістки зможуть відправити поштою за місцем проживання.

До слова, з 17 липня в Україні діють нові правила перетину кордону для чоловіків, що передбачають перевірку військово-облікових документів ДПСУ.