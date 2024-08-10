По закону, повестку могут выдать практически в любом месте. Например, по месту жительства, учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и тому подобное.
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Какие есть виды повесток в Украине
Военнообязанных украинцев вызывают в районные ТЦК и СП с разной целью. Речь идет о:
- постановке на воинский учет;
- прохождении медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнении персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
- призыва на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.
Какие есть особенности вручения повесток лично в руки
Подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является:
- личная подпись о получении повестки,
- видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Как повестки присылают по почте
Стоит отметить, что в случае не уточнения данных повестка направляется на адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.
Надлежащим подтверждением оповещения таким образом является:
- день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;
- день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.
К слову, ранее Вениславский прокомментировал вопрос "силовой" мобилизации. По его словам, все случаи неправомерных действий находятся на контроле, проводятся соответствующие расследования.