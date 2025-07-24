С 1 августа 2025 года мобилизация в Украине будет продолжаться на действующих условиях. Об этом говорится в Постановлении КМУ №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", передает 24 Канал.
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Кто подлежит призыву с 1 августа?
Во время всеобщей мобилизации в Украине граждан призывают в армию по действующему законодательству. В документе перечислено семь категорий людей, которые могут быть мобилизованы.
К ним входят:
- Военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют или не использовали право на отсрочку,
- Резервисты, которые также пригодны к службе и не имеют отсрочки или не воспользовались ею,
- Ранее судимые за уголовные проступки, нетяжкие (в том числе с освобождением от отбывания наказания) или тяжкие преступления (кроме преступлений против основ нацбезопасности),
- Лица, осуждены за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности). Их мобилизуют только по решению Генштаба, разведки или СБУ,
- Осужденные, освобождены от отбывания наказания с испытанием, за исключением тех, кто совершил преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более лиц, особо жестокие убийства, или сочетании с изнасилованием; тяжкие коррупционные преступления или другие, определенные в постановлении КМУ №560,
- Подозреваемые или обвиняемые, находящиеся под стражей, за исключением тех, кого подозревают в преступлениях против нацбезопасности или других тяжких статьях УКУ. После отмены ареста они обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.
К слову, некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с законом. Основные категории, имеющих на нее право, включают лиц по состоянию здоровья, с определенными семейными обстоятельствами, тех, кто учится или занимается научной деятельностью, а также другие определенные законом категории. Срок действия отсрочки зависит от конкретного основания.