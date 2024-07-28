В Украине 16 июля закончился двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные должны были стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные. О том, что грозит украинцам, которые не выполнили требования, рассказал адвокат Сергей Дубок.

Смотрите также Мобилизация женщин в августе: кто обязательно должен стать на учет и какие штрафы предусмотрены

Какое наказание грозит военнообязанным

По словам юриста, если военнообязанный не обновил свои данные до 16 июля 2024 года, то его ждет штраф.

Важно! Сумма штрафа за первое уклонение от мобилизации составляет от 17 000 до 25 000 гривен. Для юридических лиц и организаций суммы штрафов еще выше – от 34 000 до 59 500 гривен.

Однако для тех, кто до 16 июля не обновил данные и не стал на учет, ответственность отличается.

Ответственность отличается: есть те, кто находится на учете, но не обновил данные в 60-дневный срок, а есть другие – кто не стал на учет и не обновил данные. Одних ждет админответственность и штрафы, а других – уже уголовная,

– объяснил Сергей Дубок.

Граждан, которые нарушают законодательство о мобилизации и подготовке, ТЦК СП будет направлять сообщения в Нацполицию по их задержанию.

Адвокат также добавил, что привлечение гражданина к админответственности никоим образом не освобождает его от выполнения своего воинского долга, поэтому их могут призвать.