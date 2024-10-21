Когда и с какой целью ТЦК могут провести административное задержание, объяснили в Безоплатной правовой помощи.

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Когда может задержать ТЦК

Юристы отметили, что административное задержание может применяться ТЦК и СП в случаях и с целью:

прекращения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры;

установления личности;

составления протокола об административном правонарушении, в случае невозможности его составления на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным;

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Причиной задержания ТЦК и СП может быть как зафиксированный факт совершения административного правонарушения ТЦК и СП, так и выявление правонарушения при проверке военно-учетных документов,

– подчеркнули в Бесплатной юридической помощи.

Среди возможных причин – отсутствие военно-учетного документа; отсутствие отметок о пребывании на воинском учете; пребывание в розыске; неявка по повесткам; отказ от вручения повестки; несоответствие военно-учетного документа данным из реестра "Оберег"; несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы и должности; нарушение порядка прохождения учебных сборов.