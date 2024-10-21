Коли та з якою метою ТЦК можуть провести адміністративне затримання, пояснили в Безоплатній правовій допомозі.

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Коли може затримати ТЦК

Юристи зазначили, що адміністративне затримання може застосовуватися ТЦК та СП у випадках та з метою:

припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи;

встановлення особистості;

складання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі неможливості його складання на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим;

забезпечення своєчасного та правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Причиною затримання ТЦК та СП може бути як зафіксований факт вчинення адміністративного правопорушення ТЦК та СП, так і виявлення правопорушення під час перевірки військово-облікових документів,

– наголосили в Безоплатній юридичній допомозі.

Серед можливих причин – відсутність військово-облікового документа; відсутність відміток про перебування на військовому обліку; перебування в розшуку; неявка за повістками; відмова від вручення повістки; невідповідність військово-облікового документа даним з реєстру "Оберіг"; несвоєчасне подання відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, роботи й посади; порушення порядку проходження навчальних зборів.