Часть мужчин получили повестку или добровольно пришли в ТЦК с 24 февраля 2022 года, однако их еще не мобилизовали. Среди них те, кого ВВК признала годными, поэтому они не имеют права на отсрочку. При проверке на улице уполномоченные лица могут вручить повестку повторно.

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Кому могут повторно вручить повестку

Согласно украинскому законодательству, уточнять учетные данные в ТЦК (бывших военкоматах) необходимо в течение 7 дней после любых изменений. Впрочем, не реже раза в 5 лет.

Решение военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья действительно в течение года. Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок – для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют соответствующие основания для учреждения.

Таким образом, повестки могут вручать повторно:

если ВВК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации.

Пресс-секретарь Черкасского ТЦК рассказала, что повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин.

Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц,

– отметила Алина Кривошея.

Однако также следует понимать, что в армии нужны специалисты разных отраслей. Если кто-то приходил в ТЦК и тогда его не мобилизовали, то, при необходимости, могут повторно вызвать для уточнения учетных данных, состояния здоровья или для комплектования подразделений необходимыми специалистами.

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