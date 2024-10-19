Так, кто именно может получить бронь, закреплено в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Читайте также Бронирование военнообязанных: что изменилось в октябре, аудит забронированных

Перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации

Так, соответствии с 25 статьей этого закона, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления на должностях:

госслужбы категории "А", глав областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные; госслужбы категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления – не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;