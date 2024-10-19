Так, хто то саме може отримати бронь, закріплено в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.
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Перелік осіб, які можуть отримати бронь від мобілізації
Так, відповідно до 25 статті цього закону, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:
- в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування на посадах:
- держслужби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов'язані;
- держслужби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування – не більше ніж 50% кількості військовозобов'язаних цих категорій у зазначених органах;
- в органах державної влади, інших державних органах, поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя й органах досудового розслідування (крім військовозобов'язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини), а також на штатних посадах патронатних служб держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України);
- на підприємствах, в установах й організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Зокрема, числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їхніми працівниками.