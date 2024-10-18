Що змінилося у бронюванні та як проходитиме аудит заброньованих осіб, зокрема, у жовтні – розповідаємо далі. Передусім зауважимо, що ввели нові правила щодо електронного бронювання через Дію.

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Що змінилось у бронюванні

Державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівника, якщо про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".

Забронювати людину можна, якщо вона:

стоїть на військовому обліку,

має обліковий документ,

оновила дані,

не перебуває у розшуку.

Підприємства можуть бронювати співробітників, якщо визнані критично важливими для економіки чи сектору оборони. Ось перелік критеріїв:

сума податків вища за 1,5 мільйона євро;

сума надходжень з-за кордону вище 32 мільйона євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки країни;

важливість для економіки чи територіальної громади;

відсутність боргів за єдиним внеском на соціальне страхування;

середня зарплата за останній квартал не менша за середню в регіоні за IV квартал 2021-го;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Зауважте! Якщо підприємство відповідає хоча б двом критеріям, воно може забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. У деяких випадках – більше. Якщо перевірка даних пройшла успішно, то бронювання та відстрочка надаються автоматично.

Аудит заброньованих

Натомість в Україні проводитимуть аудит заброньованих. Зокрема, планують призупинити процес бронювання до 15 листопада. Якщо під час перевірки встановлять, що бронь надали необґрунтовано, то відстрочка анулюється.

На час аудиту сам процес бронювання не зупинятиметься. Причиною перевірки стало різке зростання кількості заброньованих.

Відтак, підприємства ретельніше перевірять на відповідність критеріям і на кількість тих, кому надали відстрочки.

Повістки поштою

До слова, у жовтні уряд скоротив терміни явки до ТЦК за "поштовими повістками". Встановлено явка з адміністративного центру області – 7 діб, з інших населених пунктів – протягом 10 діб з дня надсилання листа з повісткою.

З середини вересня Укрпошта почала розсилати повістки, які мають електронний підпис керівників територіальних призовних дільниць (ТПД). Ці повістки генеруються через реєстр "Оберіг", мають QR-код і надсилаються рекомендованим листом.

Першими отримувачами цих повісток є особи, які нещодавно оновили свої військово-облікові дані, щоб переконатися, що їхні актуальні номери телефонів, адреси електронної пошти та адреси проживання є в базі даних.

У жовтні було внесено уточнення, згідно з якими рекомендований лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто". Таким чином, під час доставки повістку необхідно вручити особисто адресату.