Лиц с параличом конечностей заставят пройти повторный медицинский осмотр. О том, какие риски из этого вытекают, информирует 24 Канал.

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Наказание за отказ от медосмотра

Украинское правительство рассматривает внесение изменений в законопроект №10449 о военной службе и медицинском осмотре. Он предусматривает то, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года была назначена инвалидность II или III группы, должны будут пройти повторный медицинский осмотр на пригодность к военной службе.

Это необходимо сделать до конца 2024 года. Однако переосвидетельствованию не подлежат те, кому инвалидность II и III групп установлена по результатам заболеваний и ранений, полученных во время пребывания на фронте, а также отсутствия конечности вследствие ее ампутации.

Все остальные лица обязаны явиться для повторного осмотра. В случае отказа от медосмотра, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Напомним, что вторая группа инвалидности определяется по определенным критериям, в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого. В частности, при стойком полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения.

В то же время к этой группе инвалидности относятся люди с параличом верхней или нижней конечности. Впрочем, такие изменения будут приняты только в случае принятия закона.

Правительство также предлагает отменить для ряда категорий лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, отсрочку от призыва. Эти изменения могут серьезно ухудшить положение людей и подвести их под угрозу уголовной ответственности, что вызывает возмущение в экспертной среде.

Что известно о новом законопроекте: основное