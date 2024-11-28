В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что основным приоритетом сейчас является ускорение поставок оружия от международных партнеров. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на брифинг спикера МИД Украины Георгия Тихого.

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Что известно из ответов Тихого во время брифинга 28 ноября

Украина информирует союзников о ходе мобилизации, но вопрос уменьшения возраста для призыва не является ключевым в переговорах.

Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом,

– отметил Тихий.

По его словам, Украина обычно инициирует такие разговоры, рассказывая партнерам о состоянии дел с мобилизацией и другие важные аспекты, включая поставки оружия, стратегии обороны и санкции.

Обратите внимание! Тихий отметил, что главной проблемой остается недостаточное количество вооружения и техники для военных, которые уже находятся в рядах Вооруженных Сил. Он подчеркнул, что Украина с начала войны последовательно призывает к более быстрой доставке помощи, ведь масштабы войны заставляют постоянно нуждаться в большем количестве ресурсов.

По его мнению, только после завершения войны можно будет оценить, достаточной ли была поддержка от партнеров. К тому времени, Украина потребует еще больше оружия для эффективного ведения боевых действий. Сейчас же ключевой задачей является обеспечение военных всем необходимым как можно быстрее.

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