Об этом говорится в объяснении Волынского областного ТЦК и СП. Отмечается, что во время мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и имеющемуся опыту.

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Мобилизуют ли мужчин старше 50 лет

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которых могут призвать на службу по мобилизации.

А по "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования,

– говорится в сообщении ТЦК.

Украинцы старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях.

В ТЦК отметили, что мобилизация граждан в возрасте 50 – 60 лет является правомерной и такой, что вполне и полностью соответствует нормам действующего законодательства.