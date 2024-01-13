Как все на самом деле, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает 24 Канал.
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Очередной российский фейк
Российские пропагандисты распространили фейк, что в одной из больниц Киева вывесили объявление о том, что согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января 2024 года регистратура якобы "не выдает талоны к врачу без военного билета". Даже добавили "соответствующее" фото.
Оккупанты распространяют очередной фейк / Скриншот
Правда: постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует, отметили журналисты VoxCheck,
– подчеркнули в Центре.
Также отметили, что в сообщениях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления". Это может свидетельствовать о постановке.
Кроме того, не все мужчины военнообязанные. Поэтому требование для всех иметь военный билет абсолютно нелогично, подытожили в SPRAVDI.