Как все на самом деле, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает 24 Канал.

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Очередной российский фейк

Российские пропагандисты распространили фейк, что в одной из больниц Киева вывесили объявление о том, что согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января 2024 года регистратура якобы "не выдает талоны к врачу без военного билета". Даже добавили "соответствующее" фото.

Оккупанты распространяют очередной фейк / Скриншот

Правда: постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует, отметили журналисты VoxCheck,

– подчеркнули в Центре.

Также отметили, что в сообщениях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления". Это может свидетельствовать о постановке.

Кроме того, не все мужчины военнообязанные. Поэтому требование для всех иметь военный билет абсолютно нелогично, подытожили в SPRAVDI.

Обратите внимание! Нужно быть очень внимательными и осторожными. Ведь российская пропагандистская машина постоянно работает. В частности, агрессор распространяет информацию о якобы "новое наступление на Харьковщину из Белгорода". Однако, это фейк, подчеркнул и подробно объяснил глава ОВА Олег Синегубов.