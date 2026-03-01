Глава Иршавского ТЦК мог пьяный с оружием приехать на ремонт моста, чтобы мобилизовать бригаду

В городе Иршава на Закарпатье произошел резонансный инцидент с участием руководителя ТЦК. В соцсетях появилась информация, что он вместе с подчиненными прибыл на ремонтный объект с оружием и якобы пытался мобилизовать работников.

Впоследствии в Закарпатском областном ТЦК сообщили о служебном расследовании и отстранении руководителя.

Что известно о скандальном инциденте?

По данным, журналиста Виталия Глаголы, происшествие произошло на улице Шевченко, где продолжается ремонт моста. Очевидцы утверждали, что начальник 1-го отдела Хустского районного ТЦК Алексей Травовой находился в состоянии алкогольного опьянения и вместе с подчиненными прибыл на место с автоматами.

Сообщается, что между представителями ТЦК и работниками возник конфликт. Один из рабочих позвонил на линию 102 – вызов был официально зарегистрирован. По словам очевидцев, до приезда полиции группа покинула место происшествия на микроавтобусе.

Также отмечается, что материалы о событии переданы для правовой оценки в ГБР. Кроме этого, для проверки обстоятельств из Ужгорода приехали представители Военной службы правопорядка. По информации журналиста, начальнику Иршавского ТЦК предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался.

Как отреагировали на скандал в областном ТЦК?

В Закарпатском областном центре комплектования официально прокомментировали ситуацию. Там заявили, что в связи с распространением информации в социальных сетях назначено служебное расследование с целью всестороннего, объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств.

Начальника 1-го отдела Хустского районного ТЦК отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения проверки.

В ТЦК отметили, что решение будут принимать исключительно по результатам служебного расследования и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В случае подтверждения фактов нарушений обещают принять соответствующие кадровые решения.

Также в ведомстве призвали общественность и медиа ответственно относиться к распространению информации и дождаться официальных выводов проверки.

