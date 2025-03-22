Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.
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К каким бригадам можно будет присоединиться
По словам чиновника, к вышеупомянутой программе впоследствии присоединятся:
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;
- 39 отдельная бригада береговой обороны;
- 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.
Более того, согласно обнародованной информации, к программе также присоединятся подразделения Нацгвардии:
- 12 бригада специального назначения "Азов";
- 13 бригада оперативного назначения "Хартия".
Напомним, выплата 1 миллиона гривен предусмотрена для военных, которые поступили на службу до 25 лет с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев, и продолжают службу на момент вступления в силу постановления 13 февраля 2025 года.