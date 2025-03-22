Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.

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К каким бригадам можно будет присоединиться

По словам чиновника, к вышеупомянутой программе впоследствии присоединятся:

3 отдельная штурмовая бригада;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;

39 отдельная бригада береговой обороны;

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Более того, согласно обнародованной информации, к программе также присоединятся подразделения Нацгвардии:

12 бригада специального назначения "Азов";

13 бригада оперативного назначения "Хартия".

Напомним, выплата 1 миллиона гривен предусмотрена для военных, которые поступили на службу до 25 лет с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев, и продолжают службу на момент вступления в силу постановления 13 февраля 2025 года.