Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента України Павла Палісу.

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До яких бригад можна буде долучитися

За словами посадовця, до вищезгаданої програми згодом приєднаються:

3 окрема штурмова бригада;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39 окрема бригада берегової оборони;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, до програми також приєднаються підрозділи Нацгвардії:

12 бригада спеціального призначення "Азов";

13 бригада оперативного призначення "Хартія".

Нагадаємо, виплата 1 мільйона гривень передбачена для військових, які вступили на службу до 25 років з 24 лютого 2022 року, брали участь у бойових діях не менше 6 місяців, та продовжують службу на момент набрання чинності постановою 13 лютого 2025 року.