Адвокат Яна Меюс подробно объяснила, какой порядок оформления отсрочки, если гражданин не состоит на воинском учете, передает 24 Канал.

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Отсрочка от мобилизации

Юрист рассказала, что, прежде всего, надо обратиться в ТЦК и написать заявление о постановке на воинский учет. Также предоставить копии паспорта и идентификационного кода, свидетельства о браке и рождении детей, диплома об образовании. После вам выдают направление на ВВК, карточку обходного листа.

Проходите военно-врачебную комиссию. После этого снова возвращаетесь в ТЦК. Пишете заявление о выдаче военно-учетного документа. После этого вы также можете уже подавать свое заявление на отсрочку,

– отметила Яна Меюс.

Добавила, как правило, одновременно с оформлением военно-учетного документа и предоставляется справка об отсрочке. Все необходимые данные вносят в реестр "Оберег".

То есть, чтобы получить отсрочку, необходимо стать на воинский учет.