В частности, это касается мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет. Детальнее об этом – рассказала адвокат Зоряна Богдан.

Обратите внимание Мобилизация в октябре: кто имеет право на отсрочку

Могут ли получить отсрочку мужчины, которые сами воспитывают детей

Согласно законодательству, право на отсрочку от призыва имеют мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Для получения такой отсрочки нужно предоставить доказательства самостоятельного воспитания ребенка, потому что сам по себе факт расторжения брака с матерью ребенка никак не может свидетельствовать о наличии оснований для отсрочки.

К сожалению, в настоящее время неодинакова практика, когда супруги умышленно расторгают браки с целью получения указанного основания для отсрочки мужу. В то же время они не осознают, что таким образом не доказывается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка или наличие у отца статуса отца-одиночки,

– отметила адвокат.

Кроме того, также не подтвердит факт самостоятельного воспитания ребенка отцом нахождения матери за границей.

Какие документы доказывают, что мужчина воспитывает ребенка самостоятельно

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Дают ли отсрочку, если морально не готов воевать

Недавно юрист рассказала, что отсрочку от мобилизации по "психологическому состоянию" могут предоставить только при наличии вывода врачебной комиссии. То есть, на основании диагноза.

Однако ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается дополнить статью 23 "Отсрочка от призыва военной службы во время мобилизации" и добавить в список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Но этот законопроект еще находится на ознакомлении в комитетах. Он может рассматриваться как закрепление альтернативной службы для тех военнообязанных, которые не желают воевать по личным или религиозным убеждениям, но могут выполнять работы оборонного характера.