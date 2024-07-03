Украинские мужчины должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. О нюансах обновления данных рассказала в комментарии в Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Как Резерв+ подтверждает обновление данных

Приложение Резерв+ показывает подтверждение того, что учетные данные действительно были актуализированы.

После обновления данных в электронном военно-учетном документе отображается метка времени, что подтверждает факт обновления данных гражданином и свидетельствует о выполненном обязательстве,

– пояснила Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также добавили, что если гражданин находится за границей и имеет дату уточнения данных, это означает, что обязанность выполнена.

Министерство также добавили в приложение Резерв + функцию исправления данных онлайн, где граждане могут сообщить об ошибках в ФИО или РНОКПП.

В будущем мы добавим опцию исправления и других данных онлайн,

– сказали в Минобороны.

Ранее в Минобороны также сообщали, что в Резерв+ планируют добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, а также функцию онлайн-рекрутинга.