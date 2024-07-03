Адвокаты Екатерина Анищенко и Лариса Кись рассказали, какие наказания могут применить к гражданам. Они также объяснили, когда исполнительная служба может начать заниматься фактической реализацией имущества в таких случаях.

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Никаких ограничений по количеству вызовов по повестке нет

Если военнообязанный не появился для обновления данных, то ТЦК будет обращаться в полицию.

Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание,

– рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, если в течение 5 дней этого не произошло, гражданин должен получить еще один документ – "требование". И это уже не рекомендация, а, по словам юристки, обязательства появиться в военкомате.

В противном случае ТЦК может обратиться в суд с просьбой запретить лицу управлять автомобилем. Кроме того, на него могут наложить и другие админвзыскания.

Сейчас суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

17 – 25 тысяч гривен за первое правонарушение,

34 – 59 тысяч гривен для должностных и юридических лиц.

Адвокат Лариса Кись также добавила, что неуплата штрафа ни в коем случае не освобождает военнообязанного от службы.

Оплата штрафа является выполнением обязанности за нарушение – неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка – вызов на другую дату, а неявка в эту дату будет новым нарушением,

– объяснила она.

То есть никаких ограничений по количеству вызовов по повестке нет.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры – направления повестки по почте, – штрафы могут появляться условно каждые два месяца", – сказала Лариса Кись.

Она также добавила, что ТЦК и СП может высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз – штраф. Итак, путь до 160 тысяч гривен суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", – отметила адвокат.