Сколько времени действительна справка с заключением комиссии и что стоит знать – рассказывает 24 Канал.

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Сколько времени действует заключение ВВК

Согласно постановлению Кабмина, в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год.

Важно! Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на ВВК не направляются.

Стоит отметить, что к случаям, когда действующих военных отправляют на ВВК, принадлежит лечение ранения, травмы, увечья и контузии.

В мирное время срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет пять лет. Мобилизационное распоряжение вручается пригодным к военной службе резервистам и военнообязанным.

Напомним, в связи с изменениями в законодательстве ограниченно годным к службе лицам нужно пройти ВВК до 5 февраля. Однако сейчас в Верховной Раде хотят продлить сроки прохождения военно-врачебной комиссии.