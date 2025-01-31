Скільки часу є дійсною довідка з висновком комісії та що варто знати – розповідає 24 Канал.

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Скільки часу діє висновок ВЛК

Згідно з постановою Кабміну, у разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Важливо! Резервісти або військовозобов'язані, у яких відсутні скарги на стан здоров'я, на ВЛК не направляються.

Варто зазначити, що до випадків, коли чинних військових відправляють на ВЛК, належить лікування поранення, травми, каліцтва та контузії.

У мирний час строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить п'ять років. Мобілізаційне розпорядження вручається придатним до військової служби резервістам та військовозобов'язаним.

Нагадаємо, у зв'язку зі змінами в законодавстві обмежено придатним до служби особам потрібно пройти ВЛК до 5 лютого. Однак наразі у Верховній Раді хочуть продовжити терміни проходження військово-лікарської комісії.