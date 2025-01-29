Однак, голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич заявив, що наразі у Раді хочуть продовжити терміни проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Чому Рада хоче продовжити терміни ВЛК

За словами заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук, найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК особами, які мають статус обмежено придатних.

Як повідомляє Верещук, згідно з цим законопроєктом, термін для обов'язкового проходження медичного огляду продовжать на 4 місяці. Таким чином кінцевий термін проходження ВЛК перенесуть на початок червня 2025 року.

Окрім цього, обмежено придатним громадянам до 25 років не потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.

Зазначимо, що раніше в Офісі Президента заявили, що понад мільйон обмежено придатних не встигнуть пройти повторний медичний огляд до 4 лютого. Це пов'язано з тим, що багато з них не можуть отримати направлення на ВЛК через значні черги в ТЦК.