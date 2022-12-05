Согласно Закону, военным разрешено ездить в отпуск во время военного положения. Сколько могут отдыхать украинские защитники – читайте далее в материале 24 канала.

Обратите внимание В Украине продолжается мобилизация: сколько времени придется служить

Отпуска для украинских военных

Есть несколько видов отпуска:

Часть основного отпуска,

Отпуск по семейным обстоятельствам,

По другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Сколько длятся отпуска

Отметим, что каждый отпуск может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Отпуска в мирное время

Ежегодный основной отпуск,

Отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком,

Отпуск для лечения,

Социальный отпуск,

Отпуск по семейным обстоятельствам,

Ежегодный дополнительный отпуск военнослужащим, исполнение обязанностей военной службы которых связано с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой,

Творческие отпуска.

В Украине продлили отсрочку от призыва

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней. Кабмин внес изменения в постановление "О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации". Речь идет о том, что отсрочку от призыва на службу в армии продлят на 2 месяца.

Впрочем, есть важное уточнение. Автоматическое увеличение сроков отсрочки будет действовать только при условии, что отсрочка не закончилась до вступления в силу постановления.

Напомним, что уволиться со службы можно по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или другим весомым причинам. Для этого нужно подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения.